У міській раді Тернополя розповіли, які об’єкти планують відремонтувати до Дня міста.

Як повідомляє телеканал Тернопіль 1, розпочали капітальний ремонт вулиці Чорновола. Цього року мають відновити покриття на ділянці від вулиці Івана Франка і до Театрального майдану.

Також, повідомили у міській раді, будуть повністю міняти дощову каналізацію. Таким продовжать роботи, які розпочали торік.

Нагадаємо, на вулиці Чорновола, від Хмельницького до Франка, облаштували пішохідну алею з деревами та велодоріжкою, а також зробили односторонній рух вулицею.