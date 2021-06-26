Вчора сильна злива завдала шкоди багатьом населеним пунктам на Тернопільщині: люди діляться своїми враженнями та свідченнями від пережитого у мережі.

На сторінці спільноти в мережі Фейсбук Анастасія Перегінець оприлюднила відео, на якому можна роздивитися руйнівні наслідки вирування стихії у селі Литвинів.

“Після дощу…”, – написала коментар до свого відео Анастасія.

На відеозаписі можна роздивитися, що місцева дорога після зливи більше нагадувала брудну і нестримну ріку, пише 0352.ua.

Накоїла біди негода і в інших частинах області. Зокрема, повалені дерева заблокували рух на дорозі Дубно-Кременець. Костя Трофилюк опублікував у себе на сторінці світлини і відеозапис, на яких можна чітко побачити, наскільки руйнівною може бути навіть короткочасна негода.