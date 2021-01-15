У 2021 році в Тернопільській області розпочнуть реалізувати чотири проекти за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

Це буде креативний хаб «Територія успіху» у Чорткові, «Центр розвитку соціального підприємництва» у Тернополі, капітальний ремонт прибережної зони озера у Збаражі та два індустріальні парки у Ланівцях і Борщові. На всі ці проекти з бюджету виділили більше 26 мільйонів гривень. Кошти на них виділятимуть також з місцевих бюджетів.

Кожен проект має свій кошторис та термін реалізації. Так, на креативнйи хаб у Чорткові необхідно понад 23 мільйони гривень. З них 11 мільйонів 440 тисяч гривень місто отримає з державного бюджету. Будуватимуть «Територію успіху» три роки. У хабі планують облаштувати радіо- та відеостудії, студію звукозапису, коворкінговий центр. У ньому надаватимуть: експертний супровід щодо відкриття патентного бюро і навчання персоналу та щодо реєстрації нових підприємств і ФОПів в сфері індустрій креативної економіки; послуги маркетолога.

Центр розвитку соціального підприємництва у Тернополі реалізовуватиме Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області. Загальна вартість проекту – 5 мільйонів 801 тисяча гривень. З держбюджету на нього виділять 4 мільйони 870 тисяч гривень. Створюватимуть центр впродовж трьох років. Простір для комфортного відпочинку жителів та гостей Збаража планують облаштувати березі місцевого озера. Для цього необхідно капітально відремонтувати прибережну зону. На ремонт необхідно більше, ніж 11 з половиною мільйонів гривень і 9 мільйонів 835 тисяч гривень Збаразька міська рада отримає з держбюджету, а ще мільйон 735 тисяч гривень виділить з власної казни. Відремонтувати прибережну зону планують за два роки.

Будівництво індустріальних парків у Ланівцях та Борщові входить до проекту “Мережа індустріальних парків “Західний промисловий пояс”. На конкурс Мінрегіонбуду його подавала Агенція регіонального розвитку Житомирської області. В цьому проекті беруть участь також Житомирська та Рівненська області. Його загальний бюджет – 12 мільйонів гривень, а з держбюджету виділять 10 мільйонів 200 тисяч гривень. Усього заплановано збудувати в цих регіонах п’ять індустріальних парків.

Фото зі сторінки Володимира Шматька у фесбуці