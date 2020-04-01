Чи потрібен блендер на кухні?

Багато домогосподарок задається цим питанням, вважаючи, що за допомогою цього пристрою можна робити лише коктейлі та супи-пюре. Та чи так це насправді?

Функції сучасного блендера

Навіть найпростіші моделі подрібнювачів можуть за лічені хвилини приготувати смачний соковитий фарш, овочевий соус та корисний смузі. Також не стане проблемою подрібнити горіхи на якусь смачну начинку або зробити колотий лід для коктейлю.

До того ж сучасний пристрій має чималу кількість насадок, серед яких:

– вінчик – допомагає збити білки, сливки, приготувати домашній майонез тощо;

– кавомолка – подрібнить до потрібного стану будь-які кавові зерна;

– багатофункціональна насадка – надає змогу натерти або нарізати овочі для будь-яких страв.

Таким чином, придбаючи блендер, ви відкриваєте перед собою безліч можливостей. Будь-які салати, овочеві, м’ясні страви, десерти – все це буде готувати простіше і швидше.

Який блендер обрати?

Який саме пристрій обрати, залежить від ваших уподобань та фінансових можливостей. Так, наприклад, блендер Браун має велику потужність та надає змогу здійснити велику кількість кулінарних бажань. Яку б фірму ви не обрали, орієнтуйтесь на потужність, швидкісний режим та функціонал того чи іншого пристрою. Також не забувайте про ергономіку. Бо зручність – це запорука гарного настрою кулінара і смаку ваших страв.