В цілодобовому режимі сьогодні доступні тисячі ігрових автоматів. Настільні, карткові ігри, онлайн слоти дарують цілу палітру емоцій. Сучасна комп’ютерна графіка дарує абсолютне занурення в атмосферу азарту.

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Основні типи онлайн-розваг

Загальноприйнятої класифікації азартних ігор досі немає. Кожне окреме казино самостійно вирішує згідно з якими критеріями у нього на сайті розташовуються ігри. Однак, є і спільні риси. Тож гральні апарати можна об’єднати у наступні групи:

Карткові ігри;

настільні ігри;

відео-покер;

відеослоти (або ігрові автомати);

скретч-карти;

аркади;

кено;

бінго та ін.

В даній класифікації використовувався принцип ігрового процесу і жанрова приналежність. Деякі азартні клуби класифікують власний продукт і згідно відсотку повернення, за опціями і провайдеру.

Особливості відео-слотів

Майже всі ігри, що відносять до даної групи мають барабани, на яких збираються активні лінії виплат. Існують:

Класичні. Характерні прості правила, високі коефіцієнти виплат, присутність традиційних фруктових чи картярських символів. Сумчасті ігрові автомати. Мають велику кількість бонусних функцій і додаткових раундів. Користуються у користувачів найбільшою популярністю.

Всі автомати працюють завдяки функціонуванню генератора випадкових чисел. Тобто, результат кожного обертання барабанів залежить від випадкового числа. Це гарантує гемблерам абсолютну прозорість гри і чесність.

Настільні та картярські ігри

Картярські ігри – категорія , в якій зібрана велика кількість розваг з картами. Найбільшою популярністю користуються блек-джек та покер. У всіх казино, зазвичай присутня велике різноманіття покеру. Ігри відрізняються між собою не тільки назвою, але і:

Сумами виплат;

виграшними комбінаціями;

присутністю джокерів;

кількістю присутніх за столом та ін.

Всі види покеру передбачають базові правила, котрі обов’язково варто виконувати, якщо є бажання виграти.

Блек-джек доступний у декількох варіаціях:

Європейський. Американський.

Основна задача в них – збір старшої комбінації, але сума всіх карт не повинна перевищувати 21 очко. Сучасні віртуальні азартні майданчики пропонують своїм клієнтам велику кількість розваг. Деякі автомати мають широкий діапазон ставок, вигідні коефіцієнти. Запускати гральні апарати можуть геймери з будь яким бюджетом. Різноманітність оформлення, тематик та сюжетних ліній надає гарантію, що кожна людина знайде розвагу до душі.