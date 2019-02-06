Що коїться навколо приватизації газети “Свобода”?

06/02/2019 Розмір тексту:

Все купується, бо все продається: тепер відомий вислів можна трактувати тільки так. Бо, на превеликий жаль, основним засобом впливу найчастіше стають “брудні” гроші, надлишок або нестача яких здатні знищити будь-які цінності, а що гірше – купити людське сумління.

Бо ж як тоді на п’ятий рік війни можна працювати зі ставлениками Путіна та розсіювати кремлівську агітацію навколо патріотично налаштованих українців? Виявляється, що можна.

Про це розповідає місцевий сайт “В курсі“.

Мова стосується газети Тернопільської обласної ради та обласної державної адміністрації “Свобода” та її головного редактора – Віктора Уніята. Друковане видання було засноване 26 жовтня 1990 року як комунальний засіб масової інформації.

З прийняттям Закону України від 24 грудня 2015 року 917-VIII “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, був визначений механізм роздержавлення друкованих комунальних газет, заснованих органами державної влади та місцевого самоврядування.

Однак порушення процедур, визначених в Законі України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, привело до судових розбірок. 16 жовтня 2018 року газету Тернопільської облдержадміністрації і облради “Свобода” було ліквідовано, а натомість створено Товариство з обмеженою відповідальністю “Редакція газети «Свобода»”! І саме цей факт протиправних дій зараз є предметом судового розгляду в Тернопільському адмінсуді.

Станом на сьогодні новоутворене ТзОВ “Редакція газети «Свобода»”, яке використовуючи усі активи, що були в комунального ЗМІ, видає газету “Свобода плюс Тернопільщина”, використовуючи верстку і стиль справжнього видання, яке належало обладміністрації і раді.

Цікаво, що за останні три місяці, одразу ж після ліквідації комунальної структури та створення приватної, на її сторінках почали з’являтися очевидно замовні матеріали з рекламою партії і людей кума Путіна Віктора Медведчука.

Звідки “московський хвіст”? Видання “В курсі” “розкопало”, що теперішній директор ТзОВ “Редакція газети «Свобода»” Віктор Уніят раніше співпрацював з одним з політтехнологів, пов’язаних з Медведчуком та Бойком.

В ЗМІ оприлюднений список «політтехнологів» та «експертів», які працюють на Кремль та Медведчука. Очолює цей список Кость Бондаренко – голова правління Інституту української політики у Києві.

А Віктор Уніят, окрім того, що є директором ТзОВ “Редакція газети «Свобода»” та редактором видання “Свобода плюс Тернопільщина”, очолював ще філію проекту Бондаренка – Інституту української політики. І на цій посаді неодноразово брав участь в різноманітних прес-конференціях (дивіться ТУТ і ТУТ).

Останнім часом Тернопільська обласна газета “Свобода плюс Тернопільщина” під керівництвом Віктора Уніята стала майданчиком для вільного й безперешкодного рекламування діяльності антиукраїнських політиків. Адже саме публікації агітаційного типу на теми, що стосуються політичної партії “Опозиційна платформа – За життя” Вадима Рабіновича та Юрія Бойка в ключових ролях почали масово заповнювати газету.

Так, замість актуальних проблем області, незалежної аналітики, об’єктивних статей читачі змушені читати “політичну ахінею” про політиків і партії, які прагнуть знищення України і повернення до влади колишніх регіоналів, що роками обкрадали український народ.

Виникає запитання, чому і за чиїми вказівками жителям Тернопільщини насаджують антиукраїнську агітацію?

Щоб переконатися у фактах засилля антиукраїнського пропаганди, варто лиш проаналізувати газетні матеріали “Свободи”.

Починаючи з середини жовтня 2018 року і закінчуючи кінцем січня 2019 року, бачимо чітку тенденцію до зменшення кількості публікацій про діяльність ТОР і ТОДА. Натомість помітне стрімке зростання політичних матеріалів на користь партії “Опозиційна платформа – За життя”, з якою влітку 2018 року об’єдналася ГО “Український вибір”, що належить російському олігарху та путінському куму Віктору Медведчуку:

З появою такої агітації у виданні, довіра до колись поважної газети стрімко падає, а кількість передплатників скоротилася в порівнянні з часами, коли цій газеті довіряли мешканці Тернопільщини.

P.S.: Редакція готова надати можливість для висловлення позиції та аргументів особам, згаданим у статті.