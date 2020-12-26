Безоплатно передати із державної у комунальну власність недобудовану Тернопільську обласну державну бібліотеку просять депутати Тернопільської міськради.

Відповідне звернення направлять Прем’єр-міністру України Денису Шмигалю, у Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Фонд державного майна України, до Тернопільської обласної державної адміністрації та Тернопільської обласної ради. Таке рішення прийняли на грудневій сесії міськради.

Використати недобудоване приміщення на площі Героїв Євромайдану планують для розміщення органів місцевого самоврядування, центру надання адміністративних послуг, служб соціального забезпечення населення, громадських організацій. Підготувати та направити ініціативні пропозиції щодо безоплатної передачі об’єкта незавершеного будівництва мають у виконавчому комітеті міськради.

Донедавна у Тернополі було два довгобуди: обласна бібліотека та обласний архів. Бібліотеку почали будувати у 1986 році, архів – у 1991-му. У наступні роки, вже за часів Незалежної України, завершити споруди не вдалося. Десятками років різні керівники обласної адміністрації та обласної ради обіцяли добудувати архів і бібліотеку. У березні 2019 року обласний архів за кошти Державного фонду регіонального розвитку та обласного бюджету вдалося добудувати та здати приміщення в експлуатацію.

А проблема з бібліотекою не вирішена донині. Приміщення перебуває у державній власності, тож розпоряджатися ним на місці не мають права. Та й на добудову необхідні десятки мільйонів гривень, яких ні в обласному, ні в міському бюджетах немає. Депутати облради неодноразово зверталися до керівництва держави з проханням передати довгобуд у комунальну власність, але він так і залишився на балансі Кабміну. Якщо раніше ще йшлося про те, щоб приміщення в центрі міста використати для розміщення наукової бібліотеки, то в останні роки про збереження цього профілю вже не говорять. А поки доля довгобуду не вирішена, територію довкола нього активно забудовують.