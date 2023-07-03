2019 року компанія Spribe представила на суд громадськості незвичайну розробку. Це ігрове програмне забезпечення мало нагадує традиційні слоти, адже тут відсутні класичні барабани, лінії та символи. Ігровий автомат Aviator пропонує користувачам відстежувати авіацію та примудритися отримати виплати раніше, ніж літак відлетить. Гра популярна на авторитетних сайтах завдяки оригінальному ігровому процесу, простим правилам та якісній візуальній складовій.

Короткий екскурс у гру

Для нових користувачів правила Слоти Авіатори можуть здатися незвичними, але ви швидко розберетеся до чого. Ігровий процес будується навколо літака, який з’являється на полі на початку кожного раунду. Поки авіація перебуває у полі зору геймера, показник виплат зростає. Основне завдання гравця – встигнути вивести гроші на рахунок до того, як літак відлетить, інакше він все втратить.

Результати раунду ігри Авіатор визначаються з допомогою генератора випадкових чисел. Гра не пропонує джекпоту або фіксованих показників виплат. Коефіцієнт визначається рандомно та збільшується від початку до кінця раунду. Ніхто не може заздалегідь розрахувати, скільки триватиме раунд. Іноді авіація летить через кілька секунд після початку туру, але в більшості випадків ширяє в повітрі кілька хвилин, щоб гравці встигли зірвати солідний куш.

Ігровий автомат Авіатор доступний у дескотопному та мобільному варіанті. RTP дорівнює 97%. Гра відрізняється середньою волатильністю і розрахованим на багато користувачів режимом. Геймери не взаємодіють один з одним з погляду ігрового процесу, але можуть спілкуватися і обмінюватися враженнями. У кожному раунді Слоти Авіатори гравець може зробити одну чи кілька ставок. Користувач самостійно визначає, скільки ставок і яку суму використовувати. Можна також взяти участь у ролі спостерігача, тобто не робити ставку, а стежити за процесом на моніторі.

Як розпочати ігровий процес

Користувачі можуть запускати Слот Авіатор безкоштовно та без реєстрації або робити ставки на реальні гроші. Демо-варіант гри не відрізняється від повної версії. На сьогоднішній день опція завантаження софту для гри в офлайн-режимі відсутня. Для старту гри в Авіатор казино необхідно виконати такі дії:

Запустити ігровий автомат Aviator:

Виберіть розмір ставки.

Дочекатися, коли розпочнеться раунд.

Встигнути вивести гроші раніше, ніж авіація зникне з поля зору.

Якщо користувач встигне вчасно натиснути на кнопкуігровий автомат Aviator, на його рахунку з’явиться додаткова грошова сума, інакше гроші згоряють. Дізнатися, яку суму отримав у поточному раунді можна в таблиці статистики, всього кожен геймер може заробити не більше 10000 кредитів.

Оформлення слота

Дія ігри Авіатор відбувається на темному аскетичному тлі. На початку раунду авіація вилітає із нижнього лівого кута, вона рухається зліва направо. Уздовж траєкторії польоту виникає зростаюча діаграма, у центрі якої вказано поточний показник виплат. Після закінчення раунду його застосовують до ставки, яку зробив користувач. Так формується виграш гравця в Ігри авіатори.

Користувач закінчуєграти в Aviator, коли на моніторі з’являється напис Flew Away! І з’ясовує, чи здобув він виграш. Анімовані елементи можна вимкнути, за умовчанням на фоні гратиме ембієнт.

Переваги грального автомата

Усі, хто планує грати в Aviator повинні пам’ятати, що це незвичайний однорукий бандит, до яких ми звикли. Відеослот має унікальний геймплей та незвичайний підхід до організації ігрового процесу та надання виплат. Розглянемо інші його сильні сторони:

Захоплюючий геймплей, виконаний у режимі краш-слотів.

Значний рівень віддачі, що збільшує шанси на перемогу.

Яскраві графічні елементи.

Можливість у межах одного раунду здійснювати кілька ставок.

Слот Авіатор базується на генераторі випадкових чисел, що унеможливлює ризик втручання в його діяльність з боку ігрового майданчика або геймерів.

Користувачі можуть запускати гру Авіатор в демонстраційному режимі, щоб освоїти правила, випробувати різні стратегії, дізнатися більше про особливості ігрових процесів без ризику свого гаманця.

Ігровий автомат доступний лише на сайтах перевірених Авіатор казино, що отримали ліцензію авторитетної організації Ігровий автомат Авіатор – це як ковток свіжого повітря в умовах повторюваних тем та оформлення відеослотів. Це гарне рішення для нових гравців, які прагнуть зберегти свій капітал і для досвідчених користувачів, які полюють на великі виплати. Користувач може самостійно вирішувати, скільки часу та грошей витрачати на Гра Авіатор. Бажаємо вам приємного польоту!