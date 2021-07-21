“Що для мене Україна?”: дітей з Тернопільщини запрошують взяти участь у всеукраїнському конкурсі до Дня незалежності

“Що для мене Україна?” – Всеукраїнський конкурс під такою назвою організовують на Тернопільщині до Дня незалежності. Дітей до 18 років просять підготувати малюнки та фотографії.

Конкурс приурочений до 30-ої річниці Незалежності України. До участі запрошують дітей, віком від 3 до 18 років з України та української діаспори різних країн світу. Як розповіла співорганізаторка Віта Ольшанська, конкурс проводиться за двома категоріями – фотографія та малюнок.

“Авторами конкурсних робіт можуть були лише учасники конкурсу – діти віком від 3 до 18 років. Конкурсні роботи не повинні порушувати авторські права інших осіб. У разі виявлення плагіату на будь-якому етапі конкурсу, роботу буде вилучено з участі в конкурсі, а учасника – дискваліфіковано. Відповідальність за порушення авторських прав несе учасник конкурсу та його законний представник. Колективною вважається робота, яку виконало не більше, ніж 3 особи”.

Конкурсні роботи дозволяється виконувати в довільній графічній чи живописній техніці. Малюнки можуть мати вигляд міні-коміксу чи «мему».