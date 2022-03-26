Державний ПриватБанк оголосив кредитні канікули за всіма картками до 1 червня 2022 року.

Про це повідомив директор відділення “Мелодія” Тернопільської філії АТ КБ “ПриватБанк” Андрій Назарків. Таке рішення прийняли, щоб полегшити ситуацію позичальникам на період війни та післявоєнного відновлення економіки.

У період дії воєнного стану та у 30-денний строк після дня його припинення або скасування споживач не буде нести відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом. У разі допущення такого прострочення споживач звільняється, зокрема, від обов’язку сплати кредитодавцю неустойки: штрафу чи пені та інших платежів, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит.

«Не буде нараховуватися пеня, не буде нараховуватися протермінування, по деяких продуктах навіть не буде нарахування відсотків. Додаткових нарахувань не буде до 1 червня. Банки продовжують працювати. Якщо клієнти мають можливість погашувати картки чи кредити – це буде дуже добре, щоб була сильнішою банківська система. Зараз банківська система доволі сильна, клієнти мають доступ до своїх рахунків і мають можливість робити будь які свої операції», – зазначає Андрій Назарків.

Жителів краю закликають по можливості вчасно розраховуватися за кредити. Оскільки це підсилюватиме банківську систему.