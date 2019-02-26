Що чекає власників нерозмитнених “євроблях”

26/02/2019 Розмір тексту:

22-го лютого в Україні завершився період пільгового розмитнення «євроблях», який тривав упродовж трьох місяців. За цей час на Тернопільщині оформлено близько чотирьох з половиною тисяч автівок на європейській реєстрації.

Чимало транспортних засобів в області залишається на іноземній реєстрації. Власники «євроблях» можуть продовжити розмитнення за спрощеною системою, але вже без 50-% знижки.

«З 23-го лютого тим, хто не встиг розмитнити за 0,5 ставки акцизного збору, доведеться сплачувати повну вартість. Розмитнення за спрощеною системою можна провести до 23 травня. 24-го травня завершується перехідний період розмитнення автомобілів з єврономерами. З 25-го травня вступає в дію посилення відповідальності за порушення митних правил. Якщо перебування автомобіля на іноземній реєстрації перевищить допустимий термін, то за це передбачений штраф у розмірі 170 тис грн., а також конфіскація транспортного засобу», – каже начальник відділу організації митного контролю та оформлення Тернопільської митниці ДФС в області Тарас Гутик.

Відтак з 25-го травня 2019-го року за порушення термінів перебування автівок на іноземній реєстрації в режимі транзиту передбачені такі штрафи: від однієї доби до 10 діб – 3400грн.; від 10 до 20 діб – 8500 гривень, від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень, а більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування транспортних засобів) – 170 тисяч гривень, або ж конфіскацію автомобіля за рішенням суду.

Софія Романська