З січня 2020-го року автомобілі на європейській реєстрації в Україні поза законом. А їхніх власників можуть оштрафувати на 170 тис. грн.

Втім, завдяки домовленості МВС та «Автоєвросили» штрафи наразі не застосовують. Від парламентарів чекають нового закону про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації.

Керівник «Автоєвросили» Олег Ярошевич підготував спеціальне звернення до кожного нардепа України з проханням підтримати законопроект про доступне розмитнення. Ймовірно його розглядатимуть уже найближчого сесійного тижня.

«Ми підписали звернення до кожного з 424 депутатів щодо голосування за законопроект 2342 про доступне розмитнення. Сподіваємося, що депутати стануть на сторону своїх обранців і підтримають цей законопроект».

Додамо, на Тернопільщині залишаються нерозмитненими десятки тисяч автомобілів на європейській реєстрації. Точної кількості таких автівок у митної служби немає. За пільговий період минулого року було оформлено лише близько п’яти тисяч транспортних засобів на європейських номерах. Тодішні умови розмитнення євробляхери вважають недоступними для більшості українців.

Софія Романська