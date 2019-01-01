Що чекає Почаївську лавру з появою Єдиної помісної церкви?

01/01/2019 Розмір тексту:

15 грудня вперше за сотні років в Україні утворилася єдина церква. Така церква повинна об’єднати розрізнені православні патріархати та вперше за багато років стати незалежною від Москви.

Як саме такі позитивні зміни для України сприймуть на Тернопільщині, аналізує інтернет-видання Press Центр.

З 15 грудня чи не в кожній області України розпочали готуватися до об’єднання з Українською православною церквою під егідою Епіфанія. Варто зазначити, що приємним фактором стало те, що чимало церков саме від Московського патріархату приєдналися до помісної церкви. Популярним таке явище стало на Буковині, де днями навіть Старообрядинська церква вийшла з-під крила Росії. Та на Західній Україні існує чимало церков, які чи то вагаються, чи то чекають «дива» та ще не вирішили приєднуватися.

Мова йде про Почаївську лавру, де за 15 днів досі й слова не вимовили про те, чи приєднається громада до помісної церкви. Хоча раніше містяни стверджували, що найбільше бояться останнього дзвону з лаври, коли вірян московського патріархату покличуть боротися за «віру».

Директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Олександр Леонов вважає, що спротив Московського патріархату є закономірним, оскільки втрата релігійного впливу на Україну сильно послабить позиції російської церкви. Зокрема, якщо говорити про Києво-Печерську Лавру та Почаївську Лавру, то це – державна власність, і помісна церква матиме всі права претендувати на неї.

– Російська православна церква втратить не тільки паству, але й велетенські ресурси. Це удар, після якого їй буде складно піднятися, – зауважує Леонов.

Хоча, з власних джерел відомо, у лаврі щодо об’ єднання чи спротиву, мовчать, намагаючись не коментувати ситуацію. Та чи не найважливішим є те, що вже з листопада територія Почаївської лаври перейшла під власність саме міської ради, а не Московського патріархату і дозволяють там проводити богослужіння й представникам Української церкви.

Чимало вірян, які відвідують Лавру розповідають, що молитися можна просто на території церкви і не важливо під яким патріархатом, хоча, як стверджує парафіянка Ніна, часто тут і зустрічають так званих «фанатиків» Російської церкви. Мовляв, все ж люблять загітувати за правильність Московського патріархату.

Мало того, ще на початку грудня на сайті інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП з`явився відкритий лист намсника Почаївської лаври митрополита Володимира адресований Президенту України Петру Порошену з проханням захистити Московський патріархат.

– Після того як зустріч президента з єпископатом УПЦ не відбулася, Почаївська Свято-Успенська Лавра, почала переживати тиск зі сторони різних владних структур. В 50-х, 60-х роках минулого століття, братію Лаври виганяли з монастиря, садили у в’язниці, зневажали, звинувачували, наводили наклепи, конфісковували храми, майно та землю. Обзивали нас “націоналістами”, тому що ми говорили українською мовою, а тепер ми “москалі”, тому, що православні і відстоюємо позицію нашої спасительної Православної віри, – йдеться також у цьому зверненні.

У листі зазначено, що високопреосвященніший владика просить Порошенка проявити порозуміння, а до святині любов і шану.

Загалом, за останні 20 днів після того, як оголосили про створення Єдиної помісної церкви, саме Тернопільщина посеред областей Західної України пасе задніх щодо приднання до УПЦ. Адже лише кілька днів тому стало відомо, що на Тернопільщині перша громада Російської православної церкви перейшла в підпорядкування Православної церкви України.

А саме, громада храму Благовіщення Пресвятої Богородиці села Трибухівці Бучацького району. І досі жодна з інших церков, а таких чимало, які під Московським патріархатом, вагаються, чи приєднуватися. Однак, як зазначав громадський діяч Юрій Сиротюк, Росія довго не відпускатиме церкви, адже саме церковні громади є лакмусом самого ж «українства».

А щодо так званого «Форпосту руського міра» у Тернопільській області, то можна ствердно бути переконаними, Тернопільщину чекають чималі проблеми із переходом до помісної церкви саме У Почаєві.

Якщо за даними достовірних джерел, у 80% монахів, які перебувають у Почаївській лаврі є іноземцями, то і віддавати лавру Україні їм буде важко.

– За відомою мені інформацією, у Почаївській лаврі, що на Тернопільщині, серед монахів немає жодного громадянина України. Тобто всі вони — громадяни іноземної держави, котрі у випадку чого можуть тут вчиняти різноманітні силові провокації, — зазначив націоналіст Юрій Сиротюк.

Чи боротиметься Російська церква за своє наставництво на території Тернопільщини, чи просто віддасть Почаїв Українській церкві, покаже 2019 рік. Однак, саме об’єднання всіх православних церков у Єдину Українську церкву стало найважливішим кроком у такі нелегкі часи для України.