Штрафи та пеню у разі заборгованості за комунальні послуги не застосовуватимуть. Такий закон ухвалила Верховна Рада України. Документ підтримали 303 народних депутати.

Тернополяни за теплопостачання заборгували понад 130 млн. грн. Борги, які виникли після 5 травня 2020 року можна реструктуризувати. Урядовці переконані, що законопроєкт вирішує глобальну проблему боргів, які утворилися перед теплокомуненерго.

“Борг тернополян становить понад 130 млн грн. Це еквівалент оплати з початку опалювального сезону і до його закінчення. Ми не маємо права відключити споживачів від центрального теплопостачання. Оскільки є відповідний закон, і також це неможливо з технічної точки зору. Все ж просимо наших споживачів розраховуватися вчасно. Є також можливість розтермінування, для цього мешканець має укласти відповідний договір”, – зазначив начальник виробничо-технічного відділу “Тернопільміськтеплокомуненерго” Михайло Горбань.

Законопроєкт скасовує штрафи та пеню на заборгованість, що виникла після 1 травня 2020 року та реструктуризує чинну заборгованість на 5 років. Документ забороняє пеню або санкції з боку постачальників природного газу.