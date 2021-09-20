Ігрова індустрія вже кілька десятків років демонструє стабільне збільшення аудиторії користувачів та фінансове зростання. Щороку прибутковість росте у рамках 10%, і ця тенденція збережеться і в майбутньому. Особливий попит мають ігри, що займають перше місце перед ПК і консолями у статистичних рейтингах. Кожен день на ринку мобільних розваг виходять у реліз десятки нових проектів, від чого розробникам стає все важче запропонувати юзерам свіжу концепцію. Але креативна команда, яка створила всім відому гру Манор Матерс, віднайшла рішення цієї проблеми. Досить зазирнути на сайт https://vokigames.com/ua/, щоб зрозуміти, скільки нових ідей та амбіційних проєктів планує реалізувати студія. Не менш цікавими можуть бути й інді-проєкти, що пропонують неординарні рішення і новий досвід для геймерів.

Наскільки реально залучити інвестора

Попри те, що геймдев — вельми ризикована сфера для вкладень, прихильників такого бізнесу на сьогодні предостатньо. Інвесторів приваблює висока прибутковість і щорічне стійке зростання індустрії. Щоб залучити капітал, необхідно:

подати гідне портфоліо вже створених проєктів;

запропонувати продукт, який має шанси на успіх на сучасному ринку;

мати всі необхідні інструменти та потужності для створення гри;

мати чіткий план розвитку проєкту;

володіти навичками менеджменту та маркетингу.

Перспективи українського геймдева

Більшою мірою, в ігрову індустрію потрапляють ті, хто дійсно захоплений своєю справою. Про це свідчать дослідження агентства Skillers, що дає таку аналітику: для більшості українських розробників важлива атмосфера в колективі, тому тільки 24% звільняється з місця роботи через недостатній рівень зарплати, який в ігровій індустрії, до речі, в середньому становить близько 1300 $ в місяць.

Геймдев в Україні розвивається швидкими темпами у зв’язку з комфортними для розробки, а також широкого кола хороших фахівців. Сьогодні в ТОПі компаній України такі гіганти, як Ubisoft, 4A Games і Wargaming. Однак і в молодих студій компаній є потенціал та помітні досягнення, як у VOKI Games, що говорить про успішне просування геймдева та його перспективи в нашій країні.

Що стосується інвестицій, показники поки не високі — понад 90% компаній розвивається на власні кошти. При цьому, світова тенденція вказує на високу зацікавленість бізнесу у розробках невеликих команд

В цілому, подальший розвиток геймдева не викликає сумнівів — з’являтимуться гібридні жанри, створюватимуться колаборації з артистами та брендами. Важливо розуміти, що для розкрутки власного продукту доведеться залучати багато трафіку для реклами, щоб про новинку дізналося якомога більше користувачів — а це вкладення великих грошей, яке все одно залишається ризикованим.