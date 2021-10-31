Для території, що межує із земельною ділянкою полігону твердих побутових відходів за межами населеного пункту села Малашівці Тернопільської міської територіальної громади розроблять детальний план. Таке рішення прийняли депутати на десятій сесії міської ради 29 жовтня.

За словами міського голови Сергія Надала, поки-що невідомо, що там буде. Так він відповів на запитання одного з депутатів під час розгляду цього проекту рішення. Ось яка розмова відбулася у сесійній залі:

Надал: чи будуть запитання або зауваження? Турський, прошу.

Турський: Василю Йосиповичу, скажіть, будь ласка, хто і коли видав земельні ділянки під садівництво біля сміттєзвалища? Там очі виїдає, а не те, що дихати не можна, але там хтось видав земельні ділянки під садівництво.

Бесага: Це не до мене питання.

Турський: Ну, може ви знаєте?

Бесага: Не знаю.

Надал: По-перше, міська рада цього не виділяла, по друге, ви говорите відверту брехню! Я на тому полігоні буваю кожен день, там абсолютно немає жодного запаху.

Турський: Я запитав, хто виділяв?

Надал: Ви почули відповідь? Міська рада не виділяла. Ще запитання будуть?

Турський: Під що буде розроблятися цей детальний план?

Бесага: По-перше, йде впорядкування полігону. По-друге, там є пропозиція щодо сортувальної станції побутових відходів. Це не садівництво.

Надал: Для чого ви говорите речі, які зараз непотрібні? Йде мова про надання дозволу на розроблення детального плану. Після того коли детальний план буде розроблений вам дадуть його на ознайомлення, і ви будете приймати рішення голосувати за нього чи не голосувати. Чи там появиться сортувальна станція, чи там появиться космічний корабель через місяць часу, ніхто цього не знає. Буде розроблений детальний план, будете дивитися і приймати рішення!

Турський: Дякую, Сергію Віталійовичу.

Надал: Будь-ласка.

Після цього міський голова поставив проект рішення на голосування. Троє депутатів утрималися, а 39 – підтримали його.

У проекті рішення зазначено, що відповідальним за розроблення та фінансування Детального плану території є громадянин Довгань Володимир Олегович. За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та інших реєстрів, Володимир Довгань є керівником громадської організації Садівницьке товариство «Кар’єр» у Малашівцях. Раніше він був директором ТзОВ «Комора ТМ» у Настасові.

Після розроблення проекту Детального плану території проведуть його громадське обговорення та слухання відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» та «Про стратегічну екологічну оцінку». Потім виготовлену містобудівну документацію Детального плану території подадуть на затвердження міської ради.