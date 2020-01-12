На восьме пленарне засідання дванадцятої сесії зберуться депутати Тернопільської обласної ради 13 січня.

Дванадцята сесія облради тягнеться вже четвертий місяць. Перше її пленарне засідання відбулося 2 жовтня 2019 року. Цього разу в орієнтовному порядку денному понад тридцять питань, які запропонують розглянути депутатам.

Серед ряду господарських питань є й звернення. Так, депутати будуть звертатися: до Верховної Ради України щодо відзначення на державному рівні у 2020 році пам’ятної дати: 100-річчя з дня народження Ярослави Стецько; до керівництва держави з приводу прийняття змін до законодавства в частині запровадження касових апаратів для підприємців; до акціонерного товариства «Укрзалізниця» щодо передачі будівлі будинку культури «Залізничник» у Тернополі, що на проспекті Бандери, 11 з державної власності до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області.

На пленарному засіданні мають визначити статутний капітал та затвердити статути комунальних некомерційних підприємств: «Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер», «Тернопільський обласний центр служби крові», «Тернопільський обласний клінічний шкірно-венерологічний диспансер» та призначити генерального директора Тернопільського обласного центру служби крові.

Начальник управління освіти і науки Ольга Хома розповість депутатам про роботу управління у 2019 році та проблемні питання утримання галузевих об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області і фінансування галузі до кінця 2019 року. Також вона розкаже про стан якості харчування в навчальних закладах області.

Планують на сесії внести зміни до перспективного плану формування територій громад Тернопільської області. Зокрема, запропонують виключити село Порохова зі складу Золотопотіцької селищної ОТГ та включити її до складу Бучацької міської ОТГ, і селище Велика Березовиця включити до Острівської ОТГ Тернопільського району.

Заслухають на засіданні інформацію управління капітального будівництва про земельну ділянку, на якій розміщена недобудована обласна наукова бібліотека.

Будуть й інші цікаві питання на сесії. Із повним переліком питань орієнтовного порядку денного чергового пленарного засідання можна ознайомитися тут. Початок сесії о 10.00.

Ольга Трач

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