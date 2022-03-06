Друзі! Ми переконані, що Україна переможе у війні, яку розв’язали російські фашисти на чолі з путлером. Час нашої перемоги наближається щодня, щогодини. Кожен, хто став на захист рідної землі, хто допомагає в тилу, ділом чи навіть словом, пришвидшує кінець агонізуючої імперії зла.

Настане день, коли ми зможемо повернутися до мирного життя. І в цей день ми будемо іншими. Ми станемо кращими – згуртованішими, поряднішими, активнішими, працьовитішими… Ще кращою стане наша країна – ми зробимо її такою!

Тож хочемо нині поцікавитися у читачів: як ви бачите своє життя після перемоги? Чим плануєте займатися? Що будете робити, коли після темних воєнних днів настане перший мирний світанок?

Аби взяти участь в опитуванні, потрібно перейти на головну сторінку сайту, поставити крапку навпроти одного з варіантів відповіді і натиснути кнопку “Голосувати“.

Все буде Україна!

Слава Україні! Героям слава!