Пологовий будинок на вулиці Замковій у Тернополі працює і буде далі працювати. У результаті реорганізації медичного закладу не зміниться ні його розташування, ні функції, які він надає. Звільнення працівників також не передбачено. Зміниться тільки юридична форма закладу у результаті його об’єднання із Тернопільською обласною дитячою лікарнею.

Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров’я ТОВА Ольга Ярмоленко.

– Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради зберігає свою функцію і надає медичну допомогу вагітним, породіллям, новонародженим, – пояснила Ольга Ярмоленко. – Заклад залишається на тому самому місці по вулиці Замковій відповідно до договору позички із Тернопільською міською радою. Жодному працівнику не загрожує звільнення. Зміниться юридична форма закладу. Два заклади об’єднуються в один. Є ризик тільки для керівника тієї чи іншої установи. Після затвердження спроможної мережі закладів охорони здоров’я Тернопільської області обидва керівники зможуть взяти участь у конкурсі, щоб очолити один великий заклад.

Постановою Кабміну №174 передбачено розробити спроможну мережу закладів охорони здоров’я по всій Україні. Це заклади, які будуть надавати якісну, доступну, безоплатну медичну допомогу і фінансуватимуться державою.

– За поданням обласної ради від 5 квітня 2023 року запропоновано об’єднати два заклади: пренатальний центр «Мати і дитина» та обласну дитячу лікарню, – продовжує Ольга Ярмоленко. – Це дасть можливість покращити надання медичної допомоги дітям, які народжені недоношеними. В обласній лікарні є спеціальне відділення недоношених дітей, де роками працює відповідний медичний персонал. В перинатальному центрі народжують, а етапи виходжування дітей проходить на базі обласної дитячої лікарні, як це відбувається зараз, і відбуватиметься надалі. До першого травня ці пропозиції надіслали в МОЗ. Міністерство їх розглядає 2 місяці, тоді повертається затверджений варіант і власник, тобто обласна рада, на сесії вирішуватиме, яку юридичну форму буде мати новий заклад.

Остаточне рішення щодо реорганізації пологового в обласній раді прийматимуть орієнтовно в липні.

Нагадаємо, що перинатальний центр очолює Віктор Овчарук, а обласну дитячу лікарню – Григорій Корицький.