Що буде з храмами на Тернопільщині, які були під Московським патріархатом?
Нагадаємо, від початку цього року на Тернопільщині 8 громад з підпорядкування Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.
Учора Архиєпископ Тернопільський і Кременецький задовольнив прохання трьох громад. Зокрема, видано наказ про перехід до Православної церкви України парафій Святої Трійці села Розтоки Кременецького, Святої Великомучениці Параскеви села Радошівка і Святого Великомученика Георгія Побідоносця села Бриків Шумського районів.
Якщо більшість членів громади переходить до Православної церкви України, а менша частина залишається за Російською православною церквою, то храм належатиме парафіянам ПЦУ. Якщо ж однакова кількість членів в обох частинах, то можна проводити богослужіння почергово.
«Питання храмів завжди було дуже складним. Якщо проаналізувати процес переходів, які відбувалися від 2014-го року, то позиція УПЦ МП була такою, що вони не старалися втримувати чи переконувати людей, для них було лише важливо досягти того, щоб їх не знімали з реєстрації і щоб за ними залишався храм як приміщення. А відповідно до нового закону самовизначення громади стоїть на першому місці, а майно залишається за більшістю громади, навіть якщо вона розділяється», – каже архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.
Храми, які належать до архітектурних пам’яток держави, лише передаватимуть у користування церквам.
Софія Романська
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