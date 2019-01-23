Що буде з храмами на Тернопільщині, які були під Московським патріархатом?

23/01/2019 Розмір тексту:

Нагадаємо, від початку цього року на Тернопільщині 8 громад з підпорядкування Московського патріархату перейшли до Православної церкви України.

Учора Архиєпископ Тернопільський і Кременецький задовольнив прохання трьох громад. Зокрема, видано наказ про перехід до Православної церкви України парафій Святої Трійці села Розтоки Кременецького, Святої Великомучениці Параскеви села Радошівка і Святого Великомученика Георгія Побідоносця села Бриків Шумського районів.

Якщо більшість членів громади переходить до Православної церкви України, а менша частина залишається за Російською православною церквою, то храм належатиме парафіянам ПЦУ. Якщо ж однакова кількість членів в обох частинах, то можна проводити богослужіння почергово.

«Питання храмів завжди було дуже складним. Якщо проаналізувати процес переходів, які відбувалися від 2014-го року, то позиція УПЦ МП була такою, що вони не старалися втримувати чи переконувати людей, для них було лише важливо досягти того, щоб їх не знімали з реєстрації і щоб за ними залишався храм як приміщення. А відповідно до нового закону самовизначення громади стоїть на першому місці, а майно залишається за більшістю громади, навіть якщо вона розділяється», – каже архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Храми, які належать до архітектурних пам’яток держави, лише передаватимуть у користування церквам.

Софія Романська