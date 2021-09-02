Щепитися від коронавірусу тепер можна в… “Епіцентрі”. ФОТО

Центр масової вакцинації, який функціонував на базі спорткомплексу ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського (вулиця Коцюбинського, 3) припинив роботу через початок навчального року.

Натомість отримати щеплення вакциною Pfizer-BioNTech можна у ТЦ «ЕПІЦЕНТР», що на вулиці Поліська, 7.

«Центр вакцинації працює з 1-го вересня офіційно, 31-го серпня у нас був тестовий формат роботи. У перший день зробили щеплення для 36-ти осіб, зараз працюють мобільні бригади, які роблять щеплення вакциною Pfizer-BioNTech. Ми розглядаємо на майбутнє можливість наявності в «Епіцентрі» також інших вакцин. У даному центрі вакцинації можна робити щеплення кожного дня більш як 300 людям», — каже директорка департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольга Ярмоленко.

Графік роботи центру вакцинації: із 9-ї до 16-ї години щодня. Надалі планують продовжити роботу центру вакцинації до 19-ї години.

Нагадаємо, що в області працює 15 центрів та 56 пунктів вакцинації населення.