Щепитися від коронавірусу тепер можна у “білому домі”

Пункт щеплення відкрили у Тернопільській облдержадміністрації. Імунізуватися тут сьогодні могли всі охочі жителі краю від 18 років. На вибір представили чотири види вакцин.

На Тернопільщині триває п’ята хвиля щеплення від COVID-19. Серед доступних вакцин: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna.

«Нині отримуємо все більше вакцин проти COVID-19 та працюємо над збільшенням кількості пунктів, центрів, мобільних бригад з імунізації, зокрема у містах до 100 тисяч населення. Першочергово щеплюємо літніх людей, людей з хронічними хворобами та інші вразливі групи населення. Також ми звертаємося до голів громад, сприяти організованому підвозу людей до пунктів щеплення. Адже це дасть можливість захистити якомога більше людей від коронавірусної хвороби, зокрема від нового штаму “Дельта”, який вже дістався України», – розповідає директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Додамо, сьогодні на Тернопільщині діє 7 центрів щеплення і 56 пунктів масової вакцинації. Також мобільні групи виїжджають щеплювати організовані колективи у сферах охорони здоров’я, освіти, військовослужбовців, працівників структур державної безпеки, комунальних і приватних підприємств.