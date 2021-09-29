Ще й решту дали: шахрай розрахувався за ліки сувенірною купюрою

Лиходій не лише отримав ліки задарма, йому ще й дали понад 500 гривень решти.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівника однієї із цілодобових аптек про те, що невідомий чоловік розрахувався за медикаменти підробленою купюрою.

Як з’ясувалося, близько 6 години до аптеки зайшов незнайомець. Купуючи ліки, він дав фармацевту купюру номіналом 1 000 гривень. Провізор віддав клієнту 535 гривень решти. Вже згодом працівник аптеки виявив, що гроші несправжні, а сувенірні.

Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи з метою встановлення особи шахрая.