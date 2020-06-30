Станом на 29 червня в Тернопільській області коронавірусна інфекція підтвердилась ще у 20 пацієнтів.
За попередню добу видужало 8 осіб. Усього за період пандемії на Тернопільщині видужало 1139 пацієнтів
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (12 осіб)
Тернопільський район (1 особа):
• смт. Великі Бірки – 1
Зборівський район (1 особа):
• с. Хомівка – 1
Лановецький район (2 особи):
• м. Ланівці – 2
Збаразький район (4 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Стриївка – 1
• с. Дзвиняча – 1
• с. Кобилля – 1
Усього в Україні підтверджено 43 628 випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу коронавірусна інфекція підтвердилась у 646 українців.
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