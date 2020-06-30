Станом на 29 червня в Тернопільській області коронавірусна інфекція підтвердилась ще у 20 пацієнтів.

За попередню добу видужало 8 осіб. Усього за період пандемії на Тернопільщині видужало 1139 пацієнтів

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (12 осіб)

Тернопільський район (1 особа):

• смт. Великі Бірки – 1

Зборівський район (1 особа):

• с. Хомівка – 1

Лановецький район (2 особи):

• м. Ланівці – 2

Збаразький район (4 особи):

• м. Збараж – 1

• с. Стриївка – 1

• с. Дзвиняча – 1

• с. Кобилля – 1

Усього в Україні підтверджено 43 628 випадків захворювання на COVID-19. За попередню добу коронавірусна інфекція підтвердилась у 646 українців.

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