Ще в одному місті на Тернопільщині зросли тарифи на воду

У місті Збараж, що на Тернопільщині, зросли тарифи на водопостачання.

Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Збаразької міської ради, повідомляють Тернополяни.

Про це у мережі Фейсбук написала місцева депутатка Світлана Боднар.

“Тобто у Збаражі тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення таки зростуть???!!!

Ціна води становитиме 45,61 гривень за метр кубічний.

18,78 гривень за водопостачання та 26,83 гривень за водовідведення. Людей почули…, – написала Світлана Боднар”.

У коментарях користувачі відзначили, що якби усі справно сплачували за водопостачання, то не довелося б підвищувати тарифи, натомість наявні борги комунального підприємства спровокували підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у Збаражі.