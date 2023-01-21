Ще у березні в Маріуполі: стало відомо про загибель бійця полку “Азов” з Тернополя

Вчора надійшла звістка про загибель ще одного захисника з Тернополя.

Ще у березні під час оборони Маріуполя поліг боєць полку “Азов” Денис Сікотовський. Про загибель бійця стало відомо лише зараз. Захиснику було 27 років.

Про непоправну втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Героїчно тримаючи оборону міста Маріуполь, у березні 2022 загинув тернополянин, воїн полку «Азов» Сікотовський Денис Ігорович (17.10.1994 р.н.). Співчуваємо рідним і близьким. Вічна пам’ять захиснику України!”, – написав міський голова.

Вічна пам’ять Герою.