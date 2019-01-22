Ще три парафії на Тернопільщині приєдналися до Православної церкви України

22/01/2019 Розмір тексту:

Від початку цього року на Тернопільщині 8 громад з підпорядкування Московського патріархату перейшли до Православної церкви України. Сьогодні Архиєпископ Тернопільський і Кременецький задовольнив прохання трьох громад.

Видано наказ про перехід до Православної церкви України парафій Святої Трійці села Розтоки Кременецького, Святої Великомучениці Параскеви села Радошівка і Святого Великомученика Георгія Побідоносця села Бриків Шумського районів.

Нагадаємо, раніше про свій перехід заявили дві громади у Трибухівцях Бучацького району – парафії Благовіщення Пресвятої Богородиці та парафії Успіння Пресвятої Богородиці, дві громади на Шумщині – парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів та парафії Успіння Пресвятої Богородиці в Онишківцях, а також парафія Преображення Господнього села Гніздичне у Збаразькому районі.

«Ці громади оформили пакет документів, звернулися в єпархіальне управління з тим, що вони хочуть приєднатися до Православної церкви України. Окрім цього, знаю про ще декілька громад, які вже провели збори, але ще не звернулися до єпархіального управління. Активно відбуваються збори парафіян, люди збирають необхідні документи, які свідчать про бажання приєднатися до Православної Церкви України. Тобто процес приєднання церков продовжується. Тернопільщина чітко займає позицію єднання в українській церкві», – каже архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Як повідомили в управлінні з питань внутрішньої політики, релігій та національностей ОДА, наразі у підпорядкуванні російської церкви на Тернопільщині залишається більше ста громад.

Софія Романська