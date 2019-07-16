Ще три організації, які здійснюють опитування громадської думки та згодом публікують свої результати, підтверджують лідерство Івана Чайківського на виборах до Парламенту у виборчому окрузі №165 з центром в місті Зборові.

Так, ВГО «Передові правові ініціативи» оприлюднили результати опитування, проведеного на початку липня цього року. Зокрема, у Тернопільській області опитуванням було охоплено п’ять виборчих округів – від 163 до 167, опитано понад 15 тис. респондентів.

Найбільший розрив між кандидатами, які займають перше та друге місця в одномандатному виборчому окрузі №165 (місто Бережани, Бережанський, Зборівський, Козівський, Підгаєцький, Тернопільський райони, частина Кременецького району, Кутківці та Пронятин в м.Тернополі), де кандидат-самовисуванець Іван Чайківський (14,83%) з відривом у майже 2 рази випереджає висуванця партії «Голос» Василя Мартюка (8,52%), – йдеться в повідомленні.

Інше опитування також на початку липня проводилося на замовлення громадської ініціативи STOPFAKE соціологічним центром «Соціологія і соціальна трансформація».

За цим опитуванням лідером залишається самовисуванець Іван Чайківський. За нього готові проголосувати 24,17% виборців. Далі Т.Юрик з відставанням від лідера майже на 7 відсотків випереджає В.Мартюка на трохи більше 2%, що, в принципі, дорівнює статистичній похибці.

Також, редакція має результати опитування, яке на початку липня робив один зі партійних штабів для внутрішнього користування.

За цими даними, в активі І.Чайківського 26% симпатій виборців, а в його найближчого конкурента – Т.Юрика – вдвічі менше.

Таким чином, сумарно 4 соціологічних опитувань показують абсолютне лідерство самовисуванця Івана Чайківського на виборах до парламенту у 165 виборчому окрузі.

Одна з компаній – соціологічна група «Рейтинг» – прогнозує перемогу І.Чайківського, оскільки понад 25 відсотків опитаних виборців вірять в те, що саме Іван Чайківський стане народним депутатом у їхньому окрузі.