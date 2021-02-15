Ще три автомобілі “швидкої” загрузли в заметах на Тернопільщині

За минулу добу рятувальники 6 разів надавали допомогу людям, що застрягли у снігових пастках.

11.20 у с. Завалів Тернопільського району (колишній Підгаєцький) черговим караулом 14 державної пожежно-рятувальної частини Управління здійснено буксирування зі снігового замету двох вантажних автомобілів, надано допомогу двом особам.

13.18 у с. Новий Олексинець Кременецького району черговим караулом 23 ДПРП 5 державної пожежно-рятувальної частини Управління здійснено буксирування зі снігового замету автомобіля екстреної медичної допомоги та одного вантажного автомобіля. Всього надано допомогу чотирьом особам.

13.30 у сел. Вишнівець Кременецького району (колишній Збаразький) черговим караулом місцевої пожежної команди сел. Вишнівець здійснено буксирування зі снігового замету автомобіля екстреної медичної допомоги, в якому перебувало дві особи.

21.42 у с. Погрібці Тернопільського району (колишній Зборівський) черговим караулом 17 державної пожежно-рятувальної частини Управління здійснено буксирування зі снігового замету автомобіля екстреної медичної допомоги, в якому перебувало дві особи.

01.10 у сел. Золотий Потік Чортківського району (колишній Бучацький) черговим караулом 9 державної пожежно-рятувальної частини Управління здійснено буксирування зі снігового замету одного легкового автомобіля, в якому перебувало двоє дорослих та одна дитина.

04.43 у с. Присівці Тернопільського району (колишній Зборівський) черговим караулом 17 державної пожежно-рятувальної частини Управління здійснено буксирування зі снігового замету одного легкового автомобіля, в якому перебувало дві особи.