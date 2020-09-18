На Тернопільщині за добу підтверджено 318 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Зареєстровано шість летальних випадків. Померли 57-річний чоловік із Чорткова, його ровесник із села Вістря Монастириського району, 56-річна тернополянка, 76-річний житель Почаєва, 82-річний мешканець села Будаки Кременецького району та 76-річна жінка з Копичинець.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (98 осіб)
Бережанський район (7 осіб):
• м. Бережани – 5
• с. Вільховець – 1
• с. Лапшин – 1
Борщівський район (20 осіб):
• м. Борщів – 5
• с. Лосячин – 1
• с. Цигани – 3
• с. Худіївці – 1
• с. Ланівці – 2
• с. Кривче – 2
• с. Більче-Золоте – 1
• с. Королівка – 1
• с. Бабинці – 1
• с. Олексинці – 1
• с. Стрілківці – 1
• смт Мельниця-Подільська – 1
Бучацький район (16 осіб):
• м. Бучач – 10
• с. Цвітова – 1
• с. Переволока – 1
• с. Возилів – 1
• с. Трибухівці – 1
• с. Соколів – 1
• с. Язловець – 1
Гусятинський район (11 осіб):
• смт Гусятин – 3
• смт Гримайлів – 1
• с. Мала Лука – 1
• с. Самолузківці – 1
• с. Коцюбинці – 1
• с. Чабарівка – 1
• м. Хоростків – 1
• с. Пустолівка – 1
• с. Клювинці – 1
Заліщицький район (12 осіб):
• с. Кошилівці – 2
• с. Поділля – 1
• м. Заліщики – 5
• с. Бедриківці – 1
• с. Слобідка – 2
• с. Добрівляни – 1
Збаразький район (20 осіб):
• м. Збараж – 4
• смт Вишнівець – 5
• с. Гніздичне – 2
• с. Максимівка – 1
• с. Загороддя – 1
• с. Нижчі Луб’янки – 3
• с. Романове Село – 1
• с. Капустинці – 1
• с. Раковець – 1
• с. Коханівка – 1
️Зборівський район (22 особи):
• м. Зборів – 3
• смт Залізці – 6
• с. Ренів – 2
• с. Гаї-За-Рудою – 1
• с. Чорний Ліс – 1
• с. Кальне – 4
• с. Озерна – 3
• с. Ярчівці – 1
• с. Заруддя – 1
Козівський район (6 осіб):
• смт Козова – 2
• с. Кальне – 1
• с. Конюхи – 1
• с. Денисів – 1
• с. Яструбове – 1
Кременецький район (22 особи):
• м. Кременець – 10
• м. Почаїв – 4
• с. Великі Млинівці – 1
• с. Куликів – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Будки – 1
• с. Лідихів – 1
• с. Попушне – 1
• с. Плоске – 1
• с. Ростоки – 1
️Лановецький район (2 особи):
• м. Ланівці – 2
️Монастириський район (13 осіб):
• м. Монастириська – 3
• с. Бертники – 1
• смт Коропець – 2
• с. Горішня Слобідка – 4
• с. Криниця – 1
• с. Велеснів – 1
• с. Гончарівка – 1
Підволочиський район (16 осіб):
• смт Підволочиськ – 4
• м. Скалат – 3
• с. Новосілка – 3
• с. Лисичинці – 1
• с. Нове Село – 1
• с. Сухівці – 1
• с. Галущинці – 1
• с. Іванівка – 1
• с. Качанівка – 1
Підгаєцький район (14 осіб):
• м. Підгайці – 5
• с. Старе Місто – 4
• с. Сільце – 3
• с. Галич – 1
• с. Гологоча – 1
Теребовлянський район (9 осіб):
• смт Дружба – 1
• м. Теребовля – 2
• смт Микулинці – 1
• с. Кровинка – 2
• с. Хмелівка – 1
• с. Плебанівка – 1
• с. Бурканів – 1
Тернопільський район (19 осіб):
• с. Петриків – 5
• смт Велика Березовиця – 2
• с. Великі Гаї – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 5
• с. Байківці – 1
• с. Забойки – 1
• с. Настасів – 1
• с. Смиківці – 2
• с. Біла – 1
Чортківський район (8 осіб):
• м. Чортків – 4
• с. Шманьківчики – 1
• с. Біла – 1
• с. Нагірянка – 1
• с. Переходи – 1
Шумський район (3 особи):
• с. Онишківці – 1
• м. Шумськ – 1
• с. Підгайці – 1