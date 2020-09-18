На Тернопільщині за добу підтверджено 318 випадків зараження вірусом COVID-19.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Зареєстровано шість летальних випадків. Померли 57-річний чоловік із Чорткова, його ровесник із села Вістря Монастириського району, 56-річна тернополянка, 76-річний житель Почаєва, 82-річний мешканець села Будаки Кременецького району та 76-річна жінка з Копичинець.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (98 осіб)

Бережанський район (7 осіб):

• м. Бережани – 5

• с. Вільховець – 1

• с. Лапшин – 1

Борщівський район (20 осіб):

• м. Борщів – 5

• с. Лосячин – 1

• с. Цигани – 3

• с. Худіївці – 1

• с. Ланівці – 2

• с. Кривче – 2

• с. Більче-Золоте – 1

• с. Королівка – 1

• с. Бабинці – 1

• с. Олексинці – 1

• с. Стрілківці – 1

• смт Мельниця-Подільська – 1

Бучацький район (16 осіб):

• м. Бучач – 10

• с. Цвітова – 1

• с. Переволока – 1

• с. Возилів – 1

• с. Трибухівці – 1

• с. Соколів – 1

• с. Язловець – 1

Гусятинський район (11 осіб):

• смт Гусятин – 3

• смт Гримайлів – 1

• с. Мала Лука – 1

• с. Самолузківці – 1

• с. Коцюбинці – 1

• с. Чабарівка – 1

• м. Хоростків – 1

• с. Пустолівка – 1

• с. Клювинці – 1

Заліщицький район (12 осіб):

• с. Кошилівці – 2

• с. Поділля – 1

• м. Заліщики – 5

• с. Бедриківці – 1

• с. Слобідка – 2

• с. Добрівляни – 1

Збаразький район (20 осіб):

• м. Збараж – 4

• смт Вишнівець – 5

• с. Гніздичне – 2

• с. Максимівка – 1

• с. Загороддя – 1

• с. Нижчі Луб’янки – 3

• с. Романове Село – 1

• с. Капустинці – 1

• с. Раковець – 1

• с. Коханівка – 1

️Зборівський район (22 особи):

• м. Зборів – 3

• смт Залізці – 6

• с. Ренів – 2

• с. Гаї-За-Рудою – 1

• с. Чорний Ліс – 1

• с. Кальне – 4

• с. Озерна – 3

• с. Ярчівці – 1

• с. Заруддя – 1

Козівський район (6 осіб):

• смт Козова – 2

• с. Кальне – 1

• с. Конюхи – 1

• с. Денисів – 1

• с. Яструбове – 1

Кременецький район (22 особи):

• м. Кременець – 10

• м. Почаїв – 4

• с. Великі Млинівці – 1

• с. Куликів – 1

• с. Сапанів – 1

• с. Будки – 1

• с. Лідихів – 1

• с. Попушне – 1

• с. Плоске – 1

• с. Ростоки – 1

️Лановецький район (2 особи):

• м. Ланівці – 2

️Монастириський район (13 осіб):

• м. Монастириська – 3

• с. Бертники – 1

• смт Коропець – 2

• с. Горішня Слобідка – 4

• с. Криниця – 1

• с. Велеснів – 1

• с. Гончарівка – 1

Підволочиський район (16 осіб):

• смт Підволочиськ – 4

• м. Скалат – 3

• с. Новосілка – 3

• с. Лисичинці – 1

• с. Нове Село – 1

• с. Сухівці – 1

• с. Галущинці – 1

• с. Іванівка – 1

• с. Качанівка – 1

Підгаєцький район (14 осіб):

• м. Підгайці – 5

• с. Старе Місто – 4

• с. Сільце – 3

• с. Галич – 1

• с. Гологоча – 1

Теребовлянський район (9 осіб):

• смт Дружба – 1

• м. Теребовля – 2

• смт Микулинці – 1

• с. Кровинка – 2

• с. Хмелівка – 1

• с. Плебанівка – 1

• с. Бурканів – 1

Тернопільський район (19 осіб):

• с. Петриків – 5

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Великі Гаї – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 5

• с. Байківці – 1

• с. Забойки – 1

• с. Настасів – 1

• с. Смиківці – 2

• с. Біла – 1

Чортківський район (8 осіб):

• м. Чортків – 4

• с. Шманьківчики – 1

• с. Біла – 1

• с. Нагірянка – 1

• с. Переходи – 1

Шумський район (3 особи):

• с. Онишківці – 1

• м. Шумськ – 1

• с. Підгайці – 1