Ще шестеро абітурієнтів з Тернопільщини отримали 200 балів на ЗНО

Ще 6 абітурієнтів на Тернопільщині отримали максимальні бали із зовнішнього незалежного оцінювання-2021.

Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Наразі відомі імена дев’яти двохсотбальників.

Результати ЗНО поки що відомі не з усіх предметів. Ймовірно випускників із найвищими балами більше.

«Згідно оприлюднених результатів ЗНО 25.06.2021 року в області 200 балів отримали: з історії України випускники ТНВК №9 і Теребовлянської ЗОШ №1; з біології – випускники Тернопільської Української гімназії, ТНВК №2, Теребовлянської ЗОШ №1, Острівської ЗОШ Тернопільського району», – зазначила Ольга Хома.

Усі результати ЗНО обіцяють оприлюднити до 27 червня. «Перед оприлюдненням результатів тестування засідає робоча експертна комісія, яка працює при Міністерстві освіти і науки України. Ця комісія визначає пороговий бал з того чи іншого предмету. Це відбувається напередодні дня оприлюднення. В Українському центрі оцінювання якості освіти обіцяють, що останнє тестування, а це ЗНО з географії буде оприлюднено 26 червня. До початку вступної кампанії діти будуть знати свої результати», – зазначив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Додамо, абітурієнтам, які склали ЗНО на 200 балів виплатять премії з обласного бюджету у розмірі 5000 грн. за кожен предмет.