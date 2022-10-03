Сорок троє тернополян з нагоди Дня захисників і захисниць України нагороджені відзнаками міської ради. Таке рішення прийняли на позачерговій вісімнадцятій сесії міської ради 3 жовтня.

За вагомий особистий внесок у забезпечення суверенітету, територіальної цілісності і зміцнення обороноздатності Української держави, мужність, героїзм та самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків п’ятеро із них отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно.

Ще тридцять вісім осіб за високий професіоналізм, особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності Української держави, зразкове виконання службових обов’язків нагороджені Відзнакою Тернопільської міської ради. Нагороди міський голова Сергій Надал вручить під час урочистих заходів до Дня захисників і захисниць України.