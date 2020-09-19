На Тернопільщині за попередню добу підтверджено 319 випадків зараження вірусом COVID-19.
Зареєстровано 5 летальних випадків. Померли 64-річна жінка із села Поділля Заліщицького району, 82-річний чоловік із Конопківки Теребовлянського району, 58-річна мешканка села Розтоки Кременецького району і двоє тернополян – 70-річна жінка та 84-річний чоловік.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (100 осіб)
Бережанський район (15 осіб):
• м. Бережани – 10
• с. Жуків – 1
• с. Вільховець – 2
• с. Надрічне – 1
• с. Гиновичі – 1
Борщівський район (2 особи):
• м. Борщів – 2
Бучацький район (10 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Осівці – 1
• с. Бариш – 1
• с. Броварі – 1
• с. Нові Петликівці – 1
• с. Цвітова – 2
• с. Порохова – 1
Гусятинський район (5 осіб):
• с. Трибухівці – 1
• с. Личківці – 1
• с. Васильківці – 1
• с. Оленівка – 1
• с. Коцюбинці – 1
Заліщицький район (31 особа):
• с. Кошилівці – 4
• м. Заліщики – 10
• смт Товсте – 4
• с. Поділля – 2
• с. Бедриківці – 1
• с. Щитівці – 1
• с. Нирків – 1
• с. Нагоряни – 1
• с. Кулаківці – 1
• с. Блищанка – 1
• с. Гиньківці – 1
• с. Добрівляни – 2
• с. Дорогичівка – 1
• с. Городок – 1
Збаразький район (16 осіб):
• м. Збараж – 5
• с. Старий Вишнівець – 1
• с. Кинахівці – 1
• с. Кривчики – 1
• с. Чернихівці – 4
• с. Тарасівка – 3
• с. Кунинець – 1
Зборівський район (23 особи):
• м. Зборів – 9
• смт Залізці – 5
• с. Беримівці – 1
• с. Гаї-Розтоцькі – 1
• с. Озерна – 1
• с. Цеценівка – 1
• с. Калинівка – 1
• с. Загір’я – 1
• с. Іванківці – 1
• с. Млинівці – 1
• с. Озерянка – 1
Козівський район (5 осіб):
• с. Криве – 3
• с. Щепанів – 2
Кременецький район (16 осіб):
• м. Кременець – 7
• с. Будки – 1
• с. Розтоки – 1
• с. Сапанів – 1
• с. Бонівка – 3
• с. Жолоби – 2
• с. Старий Олексинець – 1
Лановецький район (16 осіб):
• м. Ланівці – 10
• с. Юськівці – 3
• с. Верещаки – 2
• с. Лопушне – 1
Монастириський район (10 осіб):
• м. Монастириська – 6
• с. Тростянці – 1
• сел. Коропець – 1
• с. Горішня Слобідка – 2
Підволочиський район (5 осіб):
• м. Скалат – 1
• с. Криве – 1
• с. Колодіївка – 2
• с. Панасівка – 1
Підгаєцький район (12 осіб):
• м. Підгайці – 4
• с. Носів – 2
• с. Старе Місто – 4
• с. Боків – 2
Теребовлянський район (2 особи):
• смт Микулинці – 1
• с. Конопківка – 1
Тернопільський район (22 особи):
• с. Острів – 1
• смт Великі Бірки – 2
• с. Гаї-Гречинські – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• смт Велика Березовиця – 4
• с. Великі Гаї – 1
• с. Підгородне – 2
• с. Курники – 1
• с. Петриків – 2
• с. Чернилів-Руський – 1
• с. Шляхтинці – 2
• с. Біла– 2
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Мишковичі – 1
Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 11
• с. Великі Чорнокінці – 1
• с. Нагірянка – 3
• с. Заболотівка – 2
• с. Горішня Вигнанка – 2
• с. Білобожниця – 1
• с. Переходи – 1
• с. Шманьківчики – 1
• смт Заводське – 1
Шумський район (6 осіб):
• с. Кордишів – 1
• с. Сураж – 1
• м. Шумськ – 3
• с. Биківці – 1