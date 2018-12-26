Ще один житель області власним прикладом довів, що куріння вбиває

26/12/2018 Розмір тексту:

Не зважаючи на постійні попередження рятувальників про небезпеку куріння у ліжку, кількість пожеж із цієї причини, на жаль, не зменшується.

25 грудня о 12:50 на номер екстреного виклику «101» надійшла інформація про пожежу, що виникла у приватному житловому будинку в сел. Струсів Теребовлянського району, на вул. Скала, 11. Вогнем пошкоджено облицювання стін та речі домашнього вжитку на площі 6 м. кв, повідомляють у ДСНС.

Сума матеріальних збитків встановлюється. Пожежу ліквідовано місцевим населенням за допомогою підручних засобів до прибуття чергового караулу 12-ї державної пожежно-рятувальної частини.

На жаль не обійшлось без жертв. На місці події виявлено тіло загиблого власника помешкання, громадянина 1976 року народження, пагубна звичка якого – паління в ліжку, ймовірно й стала причиною трагедії. Ймовірна причина пожежі – необережність під час паління.

За статистикою, паління у ліжку часто призводить до загибелі людей на пожежах. Тому, незайвим буде застерегти усіх курців бути обережними під час паління, або взагалі відмовитися від згубної звички. Пам’ятайте, дотримання елементарних правил пожежної безпеки може врятувати не лише майно, а й людське життя.

В разі виникнення пожежі негайно телефонуйте в пожежно-рятувальну службу за номером «101».