Ще один Захисник з Тернопільщини поліг у запеклих боях біля Бахмута

На жаль, знову сумна звістка з війни долинула на Тернопільщину, в Підволочиську громаду.

13 січня на бахмутському напрямку на Донеччині, в бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість і мужність, загинув солдат 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи, житель села Богданівка Андрій Володимирович Слободян, 1978 року народження.

Про це повідомляють на сторінці громади.

“Висловлюємо щирі співчуття всім рідних та друзям, односельчанам та побратимам Андрія, всім тим, хто буде завжди пам’ятати про мужній і героїчний вчинок Героя, що життя віддав за Україну.

Вічна пам’ять!!!

Герої не вмирають!!!”, – ідеться у зверненні.

Інформацію про зустріч тіла та похорон повідомимо додатково.