Новий універсальний спортивний майданчик для ігрових видів спорту цими днями відкрили у Тернополі на вул. Лучаківського, 11.

«Облаштування нового універсального спортивного майданчика завершено. У місті це вже 30-ий спортивний майданчик під відкритим небом, що особливо актуально у сьогоднішніх умовах, в яких живуть люди, – повідомляє міський голова Сергій Надал. – На цій новій спортивній локації можна грати не лише футбол, а й інші ігрові види спорту. Для мінімізації травм та уникнення небезпечних ситуацій під час гри, на майданчику встановлено огородження».

Нагадаємо, для зручності пошуку спортивних локацій у Тернополі розроблена інтерактивна карта.