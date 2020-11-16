Ще один спиртозавод на Тернопільщині продали за 59 мільйонів гривень

Фонд державного майна у п’ятницю провів восьмий успішний аукціон з приватизації спиртзаводів.

Було продано завод у селищі Козлів, що у 30 кілометрах від Тернополя, повідомляє LB.UA.

На сайті “Prozorro.Продажі” повідомляється, що покупець – ТОВ “Бізнес-Ініціативи” – запропонував за підприємство 59 млн гривень при стартовій ціні 37,57 млн.

Новий власник отримає, зокрема, горілчаний цех, спиртосховище, виробничу лабораторію, будівлю солодового відділення і крохмального цеху.

Компанія “Бізнес-Ініціативи” була заснована на початку 2020 року, її кінцевим бенефіціаром вказана жителька Києва Тетяна Максимова.

Раніше було продано:

Марилівський спиртзавод (Нагірянка, Тернопільска область) – за 120 млн гривень молдавській компанії ZERNOFF;

Лопатинський спиртзавод (Лопатин, Львівська область) – за 50,01 млн гривень компанії “Офіс інвестицій”;

Бершадський спиртзавод (Бершадь, Вінницька область) – за 19,81 млн гривень компанії “Аква Солар”;

Овечацький спиртзавод (Дружне, Вінницька область) – за 53 млн гривень компанії “Укрхімресурс”;

Суходільський спиртзавод (Суходоли, Львівська область) – за 60,33 млн гривень компанії “Фінанс-Сервіс”;

Артемівський спиртзавод (Мерефа, Харківська область) – за 30,3 млн грн компанії “Борки Солар”;

Немирівський спиртзавод (Немирів, Вінницька область) – за 55,08 млн гривень компанії “ЛВН Лімітед” (Nemiroff).

Договори підписали поки що тільки з покупцями Немирівського та Артемівського спиртзаводів.

Наступні об’єкти виставлять на приватизацію 30 листопада. В цей день спробують продати спиртзаводи в Лужанах (Чернівецька область) та Хоросткові (Тернопільська область).

Нагадаємо, що в 2019 році Верховна Рада прийняла закон про скасування державної монополії на виробництво спирту.

Закон передбачає, що виробляти спирт зможе будь-яка компанія, яка отримає необхідну ліцензію. Для отримання ліцензії суб’єкт господарювання повинен бути обладнаний цілодобовими системами відеоспостереження за виробництвом і відпуском продукції, а їх відключення буде підставою для відкликання ліцензії.

Раніше спирт легально могли виробляти тільки заводи “Укрспирту”.