6 липня відбувся повторний онлайн-аукціон з приватизації майна Мишковицького МПД та зберігання спирту ДП «Укрспирт» з результатом 23 000 000 грн.
Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна України.
За об’єкт приватизації, який розташований у 15 км від Тернополя, на відкритих торгах змагалися 4 учасники, які підвищили вартість активу більш ніж втричі від стартової ціни – з 7,3 млн грн до 23 млн грн.
Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації Мишковицького МПД вважатиметься офіційно завершеним.
Після цього новий власник отримає, зокрема головний виробничий корпус, спиртосховище, бардосховище, цех брагоректифікації, вуглекислотний і соковий цехи.
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