Ще один спиртозавод на Тернопільщині продали за 23 мільйони гривень

6 липня відбувся повторний онлайн-аукціон з приватизації майна Мишковицького МПД та зберігання спирту ДП «Укрспирт» з результатом 23 000 000 грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна України.

За об’єкт приватизації, який розташований у 15 км від Тернополя, на відкритих торгах змагалися 4 учасники, які підвищили вартість активу більш ніж втричі від стартової ціни – з 7,3 млн грн до 23 млн грн.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації Мишковицького МПД вважатиметься офіційно завершеним.

Після цього новий власник отримає, зокрема головний виробничий корпус, спиртосховище, бардосховище, цех брагоректифікації, вуглекислотний і соковий цехи.