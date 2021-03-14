Ще один спиртозавод на Тернопільщині пішов з молотка

12 березня відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Мишковицького місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП «Укрспирт», за результатами якого до держбюджету мають надійти 181 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Фонду державного майна.

Зазначається, що за придбання активу на відкритих торгах змагалися вісім учасників, які збільшили ціну у 25 разів – зі стартових 7,29 млн грн до 181 млн грн.

Активи Мишковицького МПД ДП «Укрспирт» зосереджені у двох локаціях на Тернопільщині – селі Мишковичі Тернопільського району та селищі міського типу Дружба Теребовлянського району. Успішна приватизація цього активу відбулася в рамках демонополізації спиртової галузі, яка розпочалася в 2020 році, нагадали у ФДМУ.

Як повідомляв Укрінформ, із 15 жовтня 2020 року в Україні почалася приватизація підприємств ДП “Укспирт”. Загалом на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт», та ще 37 об’єктів концерну «Укрспирт».

Онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Луцького місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП «Укрспирт» відбудеться 30 березня 2021 року.