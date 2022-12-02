Пункти обігріву продовжують відкривати у Тернополі.

Станом на друге грудня діє вже 16 місць де можна скористатись електроенергією, інтернетом та зігрітись. Три із них – мобільні, решта – стаціонарні. «Пукти незламності», які відкривають на базі установ міської ради та обслуговуючих підприємств називаються «Тепле місто». Більшість пунктів працюють цілодобово.

– У Тернополі зараз працює 16 пунктів обігріву, – каже Сергій Надал, міський голова – Визначено працівників міської ради, які будуть там чергувати. До допомоги також долучаться волонтери. У всіх центрах можна зігрітись, випити гарячого чаю, є доступ до електрики, можна зарядити телефон чи інші гаджети. Щодня плануємо розгортати нові такі пункти. Частина з них буде працювати цілодобово, частина – в режимі робочого дня.

У кінці листопада на виконкомі прийняли рішення «Про створення та функціонування «Пунктів незламності». У ньому йдеться про відкриття трьох пунктів. Два із них – на вулиці Миколи Лисенка, 8 та проспекті Злуки, 45 вже працюють. Ще один планують розгорнути у відділі «Центру надання адміністративних послуг» на вулиці Василя Констянтина Острозького, 6.