Важинський Володимир Михайлович став заступником голови Тернопільської облдержадміністрації Володимира Труша. Його фото та посада з’явилися у розділі «Керівництво обласної державної адміністрації» на офіційному сайті ТОДА.

При цьому розпорядження про призначення ще одного заступника керівника області на сайті досі немає. Останнє розпорядження Володимира Труша датується ще 19 січням, пише Терміново.

Виглядає, що Володимир Важинський – особа непублічна. Навіть його фото, яке розмістили на сайті ТОДА, вкрай поганої якості і цим одразу відрізняється на фоні фотографій інших керівників ТОДА. Не вдалося виявити і публічної сторінки нового помічника голови ТОДА у Фейсбуці.

Важинський – це третій немісцевий з чотирьох заступників Володимира Труша, як і очільник Тернопільщини, він – з Івано-Франківської області.

Як інформує Youcontrol, чиновник у 2020 році тричі подавав декларацію, претендуючи на посаду головного спеціаліста відділу земельно-правового забезпечення юридичного управління апарату ТОДА.

У деклараціях було вказано, що він зареєстрований в Івано-Франківську, де має право користування квартирою площею 51,8 кв м. Дана квартира зазначена як місце фактичного проживання та реєстрації, при цьому належить вона Галині Важинській. Ким вона доводиться декларанту не вказано, можна лиш стверджувати, що це – не дружина і не жодна з двох дочок Важинського.

У власності новопризначеного заступника голови ТОДА – дві земельні ділянки у Богородчанах неподалік Івано-Франківська площами 454 та 1 тис. 25 м кв., гараж в Івано-Франківську площею 16,6 м кв., 25% власності на квартиру у Богородчанах площею 63,4 м кв.

Також Важинський задекларував автомобіль Skoda Fabia 2006 року випуску та Nissan Murano 2003 р. в.

Оскільки останню з трьо декларацій він заповнював у червні 2020 року, то йшлося про 2019 рік. Того року він заробив 82,42 тис. грн за основним місцем роботи у Івано-Франківській філії Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”, 63,245 тис. грн зарплати за сумісництвом у Національній академії внутрішніх справ та 876 грн. іншого доходу від НАВС.

Чиновник також задекларував 108 тис. грн. грошових активів.

У грудневих документах ТОДА Важинський фігурував уже як заступник керівника апарату – начальник юридичного управління апарату обласної державної адміністрації.

18 січня 2021 року Кабмін погодив призначення Володимира Важинського на посаду заступника голови ТОДА.