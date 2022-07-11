Ще один мужній воїн з Тернопільщини героїчно загинув, захищаючи Україну

Війна забрала життя ще одного захисника з Тернопільщини.

Під час боїв у Донецькій області загинув мужній воїн, стрілець-санітар Едуард Тібекін.

Про важку втрату повідомили у Чортківському районному центрі комплектації та соціальної підтримки військовослужбовців.

Читайте також: У боях на Донеччині загинув чоловік відомої тернопільської письменниці

“Перший відділ Чортківського РТЦК та СП висловлює щирі співчуття та переживає глибокий сум з приводу героїчної смерті солдата Тібекіна Едуарда Петровича, стрільця-санітара стрілецької роти, який загинув 07 липня 2022 року, захищаючи незалежність України біля населеного пункту Івано-Дар’ївка Донецької області.

Співчуття родині героя.

Вічна пам’ять!

Герою слава!”