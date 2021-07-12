Ще один малюк з Тернопільщини виграв у лотерею найдорожчі ліки у світі

Маленький хлопчик Марко Юрків із Борщівщини, який страждає на спинально-м’язову аміотрофію (СМА), виграв у лотерею найдорожчі у світі ліки для боротьби з цією тяжкою генетичною хворобою.

Коли Марчику Юрківу було лише місяць, його батьки почули страшний діагноз «Спінальна м’язова атрофія 1 типу» (СМА1) – важке генетичне захворювання, що неможливо передбачити. У хлопчика найважча форма цього захворювання. Рідні оголосили збір коштів, і з різних куточків України та за її межами люди взялись допомагати родині у зборі коштів. Але 10 липня рідні оголосили, що збір коштів закрито, пише 0352.ua.

“Нарешті ми можемо сказати слова, про які наша сім’я мріяла кожного дня. Нам просто не віриться, але це дійсно так!!!ЗБІР ЗАКРИТО”, – написали рідні Марка у мережі Facebook.

“09 липня на святкування своїх 4-х місяців Марк отримав найдорожчий подарунок в його житті, укол Zolgensma, від країни Італія”, – повідомила матір хлопчика.

Бажаємо хлопчику якнайшвидше отримати ліки та пройти реабілітацію.

Нагадаємо, раніше ін’єкцію препарату вартістю у два мільйони доларів у лотерею виграв Арсен Борис із Скалата.

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