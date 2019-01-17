Ще один кандидат у президенти подав документи у ЦВК
17/01/2019 0
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Позафракційний народний депутат України Олександр Шевченко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти України до Центральної виборчої комісії.
Як передає кореспондент агентства “Інтерфакс-Україна“, у четвер О.Шевченко подав документи як кандидат від партії “УКРОП”. Раніше він виграв внутрішньопартійні праймеріз.
О.Шевченка було обрано депутатом на виборах 2014 року в окрузі №83 Івано-Франківської області, висувався партією “Блок Петра Порошенка”.
До цього він був директором відомого туристичного комплексу “Буковель”.
Гірськолижний курорт “Буковель” розташовується за адресою м Яремче, с. Поляниця (Івано-Франківська обл.). Курорт належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, перейшов на баланс ПриватБанку під час націоналізації.
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