Ще один канал втечі ухилянтів закордон викрили на Тернопільщині. ВІДЕО

Поліцейські Тернопільщини викрили чоловіка, який переправляв ухилянтів через державний кордон. Підозрюваний за два місяці вивіз з України тринадцятьох осіб. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. Фігурантові оголосили про підозру та заарештували.

Інформацію про те, що житель Тернополя допомагав військовозобов’язаним тікати з України, надійшла до оперативників міграційної поліції від прикордонників.

У ході досудового розслідування слідчі поліції встановили, що підозрюваний ще у серпні 2022 року отримав ліцензію на міжнародні перевезення вантажів великогабаритним транспортом. Ліцензія була дійсна впродовж 90 днів.

За словами Олександра Буняка, начальника міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області, вони разом з працівниками кримінального аналізу встановили, що саме за цей час чоловік допоміг втекти з держави тринадцятьом особам. Він шукав охочих виїхати з України через знайомих, вносив їх у відповідну базу другими водіями та, перетнувши кордон, залишав на території Євросоюзу.

Зібравши достатньо доказів, слідчі та оперативники міграційної поліції ГУНП у Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури за силової підтримки бійців спецпідрозділу провели обшуки за місцем мешкання фігуранта. Вилучили мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та Mercedes-Benz.

Встановлюють слідчі, в яку суму підозрюваний оцінював свої послуги. Зловмиснику оголосили про підозру відповідно до частини 2 статті 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинені щодо кількох осіб)Кримінального кодексу України. Обрали йому й запобіжний захід – арешт з правом внесення застави у розмірі 240 тисяч гривень. Слідчі дій тривають.