Ще один “інвестор” з Тернопільщини втратив великі гроші, повіривши у легкий заробіток

Мешканець Чортківщини переслав кошти шахраю. Чоловік сподівався отримати дохід з пасивних вкладень.

Оголошення про пасивний заробіток потерпілий знайшов на одному з телеграм-каналів. Представник фірми гарантував високий прибуток, за умови вкладення коштів. Зловмисник запевнив, щоб заробити, необхідно лише проводити більш детальний аналіз валют і точно знати в який момент зробити обмін іноземних коштів.

Жертва афери перевів на невідомий рахунок чималі гроші, які інвестувалися хіба задля збагачення шахрая. Той ще деякий час обманював клієнта, показуючи йому неіснуючі віртуальні прибутки та виманюючи додаткові «інвестиції», а згодом зник. Його номер перестав відповідати і обманутий клієнт, втративши в підсумку майже сто тисяч гривень, звернувся з заявою в поліцію. За фактом шахрайських дій слідчі розпочали досудове розслідування.