Ще один Герой з Тернопільщини віддав життя за Україну: йому було лише 22 роки

На Тернопільщині – знову непоправна втрата.

28 лютого в районі населеного пункту Спірне Донецької області загинув наш земляк, мешканець Збаразької громади Юрій Басюк. Воїн отримав поранення несумісне з життям внаслідок вибухової хвилі та ураження осколками.

Про це повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

14 червня Герою мало би виповнитися 23 роки.

“Мешканці Збаразької громади щиро сумують із рідними та близькими нашого мужнього захисника.

У скорботі схиляємо низько голови перед його подвигом.

Щирі співчуття рідним, побратимам та друзям!

Вічна слава Герою!”, – ідеться у зверненні очільника громади.