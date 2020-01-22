Анатолія Качку звільнили з посади керівника регіонального офісу водних ресурсів Тернопільської області.

На цю посаду один з найближчих соратників Степана Барни і Романа Заставного перемістився з крісла голови Збаразької РДА, де потрапив в ряд публічних скандалів. «За Збручем» тоді припускав, що завбачливий Качка за рік до президентських виборів прагнув перестрибнути на спокійнішу і непримітнішу роботу.

З іншого боку, водна служба доволі серйозне відомство. Щороку водники отримували багатомільйонні транші на проведення відповідних робіт. Служба має в розпорядженні сучасні технічні засоби, якими можна виконувати різні види робіт. Тобто є де і на чому розвернутися.

Однак близькість Качки до порошенківської команди погубила його після зміни влади. У центральному офісі прийняли рішення замінити його на більш професійного керівника – Тараса Капусту, який ще раніше очолював управління водного господарства Тернопільської області і якого команда братів Барн “витиснула” з посади.