Ще один Герой з Тернопільщини віддав життя за Україну.
7-го лютого на фронті загинув Василь Сушанин з Чортківського району. Бійцю було 45 років.
Про важку втрату повідомили у Другому відділі Чортківського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки військовослужбовців.
“З глибоким сумом повідомляємо про те, що 07.02.2023 обірвалося життя старшого солдата однієї з військових частин СУШАНИНА Василя Івановича, 1977 р. н., нашого земляка, жителя с. Пилипче.
Поділяємо горе родини, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай світла пам’ять про Василя Івановича назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій.
Слава Україні!
Героям слава!”.