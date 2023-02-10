Ще одного Героя забрала війна: на фронті загинув старший солдат з Тернопільщини

Ще один Герой з Тернопільщини віддав життя за Україну.

7-го лютого на фронті загинув Василь Сушанин з Чортківського району. Бійцю було 45 років.

Про важку втрату повідомили у Другому відділі Чортківського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки військовослужбовців.

“З глибоким сумом повідомляємо про те, що 07.02.2023 обірвалося життя старшого солдата однієї з військових частин СУШАНИНА Василя Івановича, 1977 р. н., нашого земляка, жителя с. Пилипче.

Поділяємо горе родини, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у годину скорботи. Нехай світла пам’ять про Василя Івановича назавжди залишиться в серцях близьких та знайомих, а Бог подарує йому вічне життя та спокій.

Слава Україні!

Героям слава!”.