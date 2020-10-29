За минулу добу на Тернопільщині зареєстровано один летальний випадок внаслідок COVID-19.
Помер 79-річний житель Гримайлова.
Загалом, за даними ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, підтверджено 292 випадки зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (79 осіб)
Бережанський район (15 осіб):
• м. Бережани – 8
• с. Шибалин – 1
• с. Нараїв – 4
• с. Куропатники – 2
Борщівський район (3 особи):
• с. Вовківці – 1
• с. Пилипче – 2
Бучацький район (10 осіб):
• м. Бучач – 3
• с. Підзамочок – 2
• с. Жизномир – 1
• с. Переволоки – 2
• с. Трибухівці – 1
• с. Ліщанці – 1
Гусятинський район (26 осіб):
• смт Гусятин – 6
• м. Копичинці – 3
• с. Коцюбинці – 1
• с. Яблунів – 2
• с. Чабарівка – 1
• с. Буцики – 1
• с. Личківці – 1
• смт Гримайлів – 2
• с. Карашинці – 1
• с. Самолусківці – 2
• с. Вільхівчик – 1
• с. Суходіл – 2
• с. Рудки – 1
• с. Вікно – 1
• с. Клювинці – 1
Заліщицький район (17 осіб):
• м. Заліщики – 8
• с. Зелений Гай – 2
• с. Солоне – 2
• с. Бедриківці – 1
• с. Дорогичівка – 1
• с. Добровляни – 1
• с. Устечко – 1
• с. Новосілка – 1
Збаразький район (2 особи):
• м. Збараж – 1
• с. Шимківці – 1
Зборівський район (9 осіб):
• с. Зборів – 5
• смт Залізці – 1
• с. Гукалівці – 1
• с. Присівці – 1
• с. Коршилів – 1
Козівський район (5 осіб):
• смт Козлів – 3
• с. Ішків – 1
• с. Дмухівці – 1
Кременецький район (10 осіб):
• м. Кременець – 6
• м. Почаїв – 2
• с. Жолоби – 1
• с. Кушлин – 1
Лановецький район (3 особи):
• с. Юськівці – 1
• с. Лопушне – 1
• с. Вишгородок – 1
Монастириський район (3 особи):
• м. Монастириська – 3
Підволочиський район (20 осіб):
• смт Підволочиськ – 7
• м. Скалат – 6
• с. Галущинці – 4
• с. Оріховець – 1
• с. Староміщина – 1
• с. Козярі – 1
Підгаєцький район (27 осіб):
• м. Підгайці – 5
• с. Старе Місто – 5
• с. Галич – 3
• с. Сільце – 5
• с. Юстинівка – 1
• с. Гологоча – 3
• с. Угринів – 1
• с. Мужилів – 3
• с. Вербів – 1
Теребовлянський район (2 особа):
• м. Теребовля – 1
• с. Дарахів – 1
Тернопільський район (28 осіб):
• с. Мишковичі – 2
• смт Великі Бірки – 2
• смт Велика Березовиця – 3
• с. Петриків – 1
• с. Біла – 2
• с. Байківці – 1
• с. Великий Глибочок – 1
• с. Білоскірка – 1
• с. Почапинці – 2
• с. Острів – 1
• с. Баворів – 3
• с. Плотича – 1
• с. Застав’є – 1
• с. Козівка – 1
• с. Великі Гаї – 4
• с. Довжанка – 1
• с. Серединки – 1
Чортківський район (23 особи):
• м. Чортків – 13
• смт Заводське – 3
• с. Біла – 1
• с. Косів – 1
• с. Шманьківчики – 1
• с. Пастуше – 1
• с. Давидківці – 1
• с. Сосулівка – 1
• с. Ягільниця – 1
Шумський район (10 осіб):
• м. Шумськ – 5
• с. Сураж – 1
• с. Велика Іловиця – 1
• с. Великі Дедеркали – 1
• с. Васьківці – 1
• с. Кордишів – 1
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